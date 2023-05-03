CUDİ GABAR PETROL rezervi ne kadar? Türkiye GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ | Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? Bakan Soylu açıkladı! "Bulunan petrol..."

Başkan Erdoğan, Cudi, Gabar'da petrol bulunduğu müjdesini verdi. Yapılan açıklamanın ardından Cudi ve Gabar Dağı özelinde araştırmalar sıklaşırken, ne kadar petrol rezervi bulunduğu ve petrolün kalitesi aratılıyor. İşte detaylar...
BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?
SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.
TÜRKİYE'DE GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ NE KADAR?
Türkiye'de günlük petrol tüketimi yaklaşık 950 bin varildir. Türkiye'de petrol üretimi ise 65 bin varil civarındadır.