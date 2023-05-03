CUDİ GABAR PETROL rezervi ne kadar? Türkiye GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ | Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? Bakan Soylu açıkladı! "Bulunan petrol..."

CUDİ DAĞI NEREDE?

Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır.

Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı'nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.