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    • Ekonomi
    • 03.05.2023 10:16
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    • 03.05.2023 10:19
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    CUDİ GABAR PETROL rezervi ne kadar? Türkiye GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ | Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? Bakan Soylu açıkladı! "Bulunan petrol..."

    Başkan Erdoğan'ın Cudi, Gabar'da petrol bulunduğu müjdesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında Türkiye petrol kalitesi ve Türkiye günlük petrol tüketimi yer alıyor. Bulunan petrolün kalitesi merak edilirken Başkan Erdoğan'ın ve Bakan Soylu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama büyük ilgi çekti. Peki, Türkiye günlük petrol tüketimi ne kadar? Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Cudi Gabar petrol rezervi ne kadar?

    Başkan Erdoğan, Cudi, Gabar'da petrol bulunduğu müjdesini verdi. Yapılan açıklamanın ardından Cudi ve Gabar Dağı özelinde araştırmalar sıklaşırken, ne kadar petrol rezervi bulunduğu ve petrolün kalitesi aratılıyor. İşte detaylar...

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

    SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

    TÜRKİYE'DE GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ NE KADAR?

    Türkiye'de günlük petrol tüketimi yaklaşık 950 bin varildir. Türkiye'de petrol üretimi ise 65 bin varil civarındadır.

        CUDİ DAĞI NEREDE?

        Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır.

        Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı'nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.

        GABAR NERESİ?

        Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerinde bulunan dağdır. Batı ve Güney'inde Dicle Nehri varken, Güneydoğusu'nda ise Cudi Dağı yer alır.

        CUDİ GABAR'DA NE KADAR PETROL BULUNDU?

        Başkan Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde petrol keşfine ilişkin:

        "Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

            GABAR PETROL KALİTESİ NASIL?

            Gabar Dağı'nda Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulunduğunu ve Türkiye'nin en büyük rezevlerinden birinin yakalandığını belirten Bakan Soylu,

            " Gabar Dağı'ndan gelen müjdeyi çok takip ediyorduk. Hemen Şırnak Valimizle, Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç kırıyordu makina, çok sert yere dayanmıştı ama orayı geçtiler ve Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladılar. Türkiye, terör bitti. Bereket geliyor. Ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor. " ifadelerini kullandı.
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            Kalyon enerji
            Haberler Ekonomi CUDİ GABAR PETROL rezervi ne kadar? Türkiye GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ | Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? Bakan Soylu açıkladı! "Bulunan petrol..."
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