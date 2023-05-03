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    • Ekonomi
    • 03.05.2023 12:01
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    • 03.05.2023 12:01
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    Borsada ne zaman işlem görecek? Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Big Chefs halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

    Big Chefs hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Big Chefs halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

    Big Chefs hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Big Chefs halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    BİG CHEFS (BÜYÜK ŞEFLER) HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Big Chefs paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri ise henüz belli olmadı.

    Big Chefs halka arz tarihlerinin 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması öngörülüyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        BİG CHEFS HİSSE KODU NEDİR?

        Big Chefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

        BİG CHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Big Chefs hisse fiyatı 22,50 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

        Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Big Chefs halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

        BİG CHEFS KAÇ LOT VERİYOR?

        SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler Big Chefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 3,000,000 Lot verecek.

        Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak.

        Şirketin halka arz büyüklüğü ise 832,500,000 TL olarak açıklandı.

        BİG CHEFS HANGİ BANKALARDA VAR?

        BigChefs halka arzı ''Türk Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

        BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Big Chefs halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

        Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        BİG CHEFS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Big Chefs, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

        Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        "Haberimizde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez''
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        Haberler Ekonomi Borsada ne zaman işlem görecek? Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Big Chefs halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?
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