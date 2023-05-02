Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Faturalar evlere ulaşmaya başladı! CHP'li başkan Karadeniz gazını övdü Ali Babacan'ın yüzü asıldı

Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor.
Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor.
Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.
DOĞALGAZ BİR AY ÜCRETSİZ
Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı.
İLK FATURALAR GELMEYE BAŞLADI
Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.
Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.