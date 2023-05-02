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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 14:08
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    • 02.05.2023 14:32
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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Faturalar evlere ulaşmaya başladı! CHP'li başkan Karadeniz gazını övdü Ali Babacan'ın yüzü asıldı

    Son dakika haberleri... Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü çalışmalarla 710 milyar metreküp Karadeniz doğal gazı karaya ulaşmıştı. Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz uygulaması başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılandığı belirtildi. Öte yandan geçmişte gaz arama çalışmalarını küçümseyen Ali Babacan, Çaycuma'ya gitti. Burada Babacan'a bilgi veren CHP'li belediye başkanı ve milletvekilinin övgü dolu sözleri sonrası Babacan'ın yüzü düştü.

    Faturalar evlere ulaşmaya başladı! Dikkat çeken detay

    Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor.

    Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor.

    Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.

    DOĞALGAZ BİR AY ÜCRETSİZ
    Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı.

    İLK FATURALAR GELMEYE BAŞLADI
    Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.

    Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.

        FATURALARDA 0 TL DETAYI

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşlar evlerine gelen faturalarda 0 (sıfır) TL ile karşılaştı.

        Paylaşılan görüntülerde faturaların Devlet tarafından ödendiği belirtildi.

        "BU FATURANIZA ESAS TUTAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR"

        "Karadeniz gazımız hayırlı olsun" denilen mesajda ise, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

        "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğalgaz, Resmi Gazete'de yayınlandı.

        Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.

        Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda, 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

            ÖDENMESİ GEREKEN KISIMDA 'SIFIR' YAZACAK
            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıklamıştı.

            Bakan Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

            AKKUYU'DA 1 YILDA ELEKTRİK ÜRETİLECEK
            Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Dönmez, nükleer yakıtların Rusya'dan hem deniz hem de karayoluyla geldiğini söylemişti.

            Yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığına değinen Dönmez, "Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlarda bir yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bir yıl içinde elektriği üretmiş olacağız" demişti.

                GELEN YAKITLAR 2 MİLYON TON KÖMÜRE EŞ DEĞER
                Dönmez, Akkuyu'da toplamda 4 reaktörün olduğunu, bunların da ilk reaktörün ardından birer yıl arayla devreye gireceğini vurgulamıştı.

                Dönmez, "Türkiye'nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol kat etmek istiyoruz. Akkuyu'nun ardından 2'nci ve 3'üncü nükleer santralimiz içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop'ta bir çalışmamız var. Orada da işte ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil. Ama dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz. Ülkemizin menfaatleri açısından hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

                Nükleer santralin bazı ülkeler tarafından yeşil enerji olarak kabul edildiğine değinen Dönmez, "Sadece hava yoluyla gelen 3 tırlık taze nükleer yakıt 2 milyon tondan fazla kömüre eş değer" bilgisini paylaşmıştı.

                EPDK'dan bedava doğal gaz ve indirim açıklaması

                FATURALARDA "SIFIR" YAZACAK
                Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin arttığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini belirten Bakan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz olduğunu dile getirmişti.

                    Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Başkana Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatan Dönmez, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olmuştu. Bunların ilki bir ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı" diyerek hatırlatmada bulunmuştu.

                    Dönmez,sürecin detayları hakkında da bilgi vermişti.

                    Dönmez, şunları kaydetti:
                    "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğal gaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."

                    KARTLI SAYAÇLAR DA FAYDALANACAK
                    Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı. Ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

                    YERLİ GAZ MAYISTA ULUSAL SİSTEMDE
                    Dönmez, yerli gazın karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapmıştı.

                        Dönmez, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor" diye konuşmuştu.

                        KESİNLİKLE HİÇBİR TÜKETİCİMİZİN HAKKI ZAYİ OLMAYACAK
                        EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik, dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek." açıklamasında bulunmuştu.

                        PETROLDE MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ PAYLAŞACAK
                        Fatih Dönmez milletvekili adayı olduğu Eskşiehir'de gazetecilerin sorularını yanıtaldı. Dönmez, özellikle son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına büyük bir yoğunluk verdiklerini söylemişti.

                        2022 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleştiklerini kaydeden Dönmez, şunları ifade etti:
                        "Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana Çukurova'da biliyorsunuz, önemli bir petrol keşfi olmuştu. Ardından da geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik. Yine o zamanlar hatırlarsanız Gabar bölgesinde, Esma Çevik'in yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olmuştu. Onu da kamuoyuyla paylaşmıştık. İki ay kadar önce de ekibimiz orada sondaj çalışmalarına başlamıştı. An itibarıyla sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin."

                            FATURADA 'GÜNEŞ' AÇIYOR
                            Öte yandan güneş enerjisinde ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme bedelsiz verilmesine dayanan lisanssız üretime 8 ayda 16 bin megavata (MW) yakın başvuru gelirken, 6 bin 700 MW'lık kapasite tahsis edildi.

                            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, başvuru miktarının tüm lisanssız tesislerden daha fazla olduğunu belirterek, "Bu, sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor" dedi.

                            "BEDELSİZ KATKI" OLUYOR
                            EPDK'nın geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaptığı düzenleme ile güneş enerjisinden üretilen elektriğin bireysel ve üretimdeki ihtiyacı karşılaması sağlanıyor. Bu şekilde elektrik üretenler, tükettikleri kadar elektriği sisteme satarak gelir elde edebiliyor.

                            Örneğin; 1 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketen bir kişi ya da işletme, aynı miktardaki elektriği sisteme vererek satışa konu edebiliyor. Bu örnekten hareketle 1 milyon kWh'ı aşan üretimler ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) "bedelsiz katkı" olarak yansıtılıyor. Böylece, güneşten ucuz elektrik üretiminin yarattığı maliyet düşüşü, faturalara yansıtılıyor. Düzenlemeyle belediyeler, sanayi bölgeleri, çiftçiler, turizmciler ve düz vatandaşlar, elektrik üreticisi haline gelebiliyor.

                                Lisanssız elektrik üretimine yönelik son verileri değerlendiren EPDK Başkanı Yılmaz, düzenleme çıktığında, "Kimse güneşten elektrik üretmeyecek" şeklinde eleştiriler olduğunu söyledi.

                                Yılmaz, "Yaptığımız düzenleme ile lisanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin MW'ye yakın başvuru geldi. 6 bin 700 MW'lık kapasite tahsis ettik. Bu sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek" dedi.

                                TÜM LİSANSSIZ GÜCÜN YÜZDE 75'İ
                                8 ay gibi bir sürede, şimdiye kadar yapılan tüm lisanssız tesislerden daha fazla güçte başvuru alındığını ifade eden Mustafa Yılmaz, "Halen faal olan lisanssız tesislerin gücünün yüzde 75'ini karşılayan çağrı mektubu verildi. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında sahip olduğumuz potansiyel, yatırımcı iştahı ve istihdam kapasitesi dünyada eşine az rastlanır nitelikte. Kamu özel sektör işbirliğinde kısa süre içerisinde ülkemizi bir enerji ticaret merkezi yapacağız" diye konuştu.
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                                    Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Faturalar evlere ulaşmaya başladı! CHP'li başkan Karadeniz gazını övdü Ali Babacan'ın yüzü asıldı
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