Nisan 2023 TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.