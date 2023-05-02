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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 08:30
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    • 02.05.2023 08:30
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    Nisan 2023 TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar?

    Mayıs ayı geldi ve TÜİK tarafından yapılacak enflasyon açıklaması merakla bekleniyor. Bu açıklama, Temmuz ayı maaş zamlarını etkileyecek. Nisan ayı enflasyon oranı ise şimdiden merak ediliyor. TÜİK'in Nisan 2023 enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan ayında TÜFE'de (Tüketici Fiyatları Endeksi) yüzde 1.68, Yİ-ÜFE'de (Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi) ise yüzde 2.23 artış kaydedildi. Bu oranlar, enflasyon beklentilerinin üzerinde çıktı. TÜİK'in Nisan 2023 enflasyon beklentisi yüzde 1.50 seviyesindeydi ancak gerçekleşen oranlar beklentilerin üstünde çıktı.

    takvim.com.tr
    Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023?

    Mayıs ayıyla beraber enflasyon oranı ve kira artış oranları araştırılmaya başlandı. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda gelirleri etkileyecek enflasyon rakamları merak ediliyor. Peki, nisan ayı enflasyon oranı ne kadar? Nisan 2023 TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkileyecek Nisan ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

    EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Nisan'da yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

        Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

        Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran netleşecek. Geriye 2 veri kalacak.
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        Haberler Ekonomi Nisan 2023 TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar?
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