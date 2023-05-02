Nisan 2023 TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar?

Mayıs ayıyla beraber enflasyon oranı ve kira artış oranları araştırılmaya başlandı. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda gelirleri etkileyecek enflasyon rakamları merak ediliyor. Peki, nisan ayı enflasyon oranı ne kadar? Nisan 2023 TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkileyecek Nisan ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.