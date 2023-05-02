Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? TEFE TÜFE Mayıs 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan kirası hesaplama...

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 'mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu' sorusunun yanıtı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? TEFE TÜFE Mayıs 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İşte detaylar...
2023 MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıl getirilen uygulamaya göre, ev sahiplerinin yapabileceği zamma sınır getirilmişti.
Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak kira zamları yüzde 25'i aşamayacak.
KİRA ARTIŞI UZATILACAK MI?
Yüzde 25 artış oranında sabitlenen kira zammı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı. Bakan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.