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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 10:00
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    • 02.05.2023 10:00
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    Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?

    Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Mayıs maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Mayıs ayına sayılı günler kala maaşların ne zaman hesaplara geçeceği merak edilip araştırılıyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir.

    NİSAN AYI ÖDEMELERİ HESAPTA!

    Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor.

        Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı..

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde bakım maaşı ödemelerini sorgulamak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Sorgulama yapmak isteyenler SMS veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilir. E-devlet üzerinden sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılarak "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" işlemine giderek sorgulama yapılabilir. Diğer bir yöntem ise Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
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        Haberler Ekonomi Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?
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