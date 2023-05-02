BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 2 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Ne zaman yükselir? Yorumlar...

Son dakika... Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puana çıktı. İnternet arama motorlarında ise ''Borsa düştü mü, neden düşüyor? 2 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Ne zaman yükselir?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte borsada son durum...
BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR?
2 Mayıs 2023 Borsada son durum şöyle;
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 4.631,13 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,41 ile bilişim oldu.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 4.617,93 puandan kapattı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.