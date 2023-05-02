BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 2 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Ne zaman yükselir? Yorumlar...

Son dakika... Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puana çıktı. İnternet arama motorlarında ise ''Borsa düştü mü, neden düşüyor? 2 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Ne zaman yükselir?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte borsada son durum...