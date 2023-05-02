100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar? 100 bin varil petrol kaç litre, ne zaman kullanılacak? 1 litre petrol kaç TL? Cudi, Gabbar'da yeni keşif!

Başkan Erdoğan'dan yeni müjde geldi. Son yılların en büyük petrol keşfini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Peki, 100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar? 100 bin varil petrol kaç litre, ne zaman kullanılacak? 1 litre petrol kaç TL? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak. Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.
Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.
Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.
(Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.
Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.(Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz."