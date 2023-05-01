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    • Ekonomi
    • 01.05.2023 21:37
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    • 01.05.2023 21:37
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    Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 Mayıs enflasyon rakamları! TÜİK TEFE TÜFE verileri 2023!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamları için araştırmalar hızlandı. Gözler 3 Mayıs 2023 tarihinde. Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım devam ederken özellikle temmuzda yapılacak olan memur zammı için nisan ayı enflasyon rakamları önem arz edecek. Peki Nisan ayı enflasyon beklentisi ne kadar? an ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK TEFE TÜFE beklentisi...

    Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu, Mayıs ayına girmemizle birlikte sıkça araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın ilk haftası açıklıyor. Nisan ayına enflasyon rakamları da bu hafta açıklanacak. İşte detaylar...

    NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon rakamlarını 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklaması bekleniyor.

    NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73'ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        AA FINANS'IN NISAN AYI ENFLASYON BEKLENTI ANKETI SONUÇLANDI

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

        Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 44,55 3,66 6,65
        Şubat 51,57 3,52 3,15
        Mart 49,56 2,86 2,29
        Nisan 46,26 2,65
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 Mayıs enflasyon rakamları! TÜİK TEFE TÜFE verileri 2023!
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