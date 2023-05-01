Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3 Mayıs enflasyon rakamları! TÜİK TEFE TÜFE verileri 2023!

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73'ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

AA FINANS'IN NISAN AYI ENFLASYON BEKLENTI ANKETI SONUÇLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.