Memurlar için yeni adımlar atılıyor. Büyükşehirde yaşamını devam ettiren memurlar için kira, lojman, tazminat desteği gibi ek ödeme yapılması üzerinde duruluyor. Peki, memurlara kira yardımı verilecek mi 2023? Memurlara kaç TL kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatı nedir, ne kadar? İşte merak edilenler...
Büyükşehirlerde yaşayan devlet memurlarının durumunun düzeltilmesi için düğmeye basıldı. Memurlara büyükşehir tazminatı, kira yardımı ya da lojman gibi destekler sağlanması planlanıyor.
SEÇİM BEYANNAMESİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde, "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı.
Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı.