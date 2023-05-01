Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Big Chefs halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek?

Big Chefs halka arz tarihlerinin 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması öngörülüyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.