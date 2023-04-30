Nisan ayı enflasyon beklentisi AA Finans tarafından yapılan anket sonucu ortaya çıktı. Temmuz 2023 zamlı maaşlar için son 2 veri kaldı. Nisan ayı için yapılan tahmin sonrası 6 aylık enflasyon farkı tahmini şekilleniyor. Peki, Nisan 2023 enflasyon anketi sonucu ne oldu? Nisan ayı enflasyon oranı kaç olacak? İşte Temmuz 2023 zamlı maaş hesaplama tablosu...
NİSAN 2023 ENFLASYON ANKETİ SONUCU AÇIKLANDI!
Ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.