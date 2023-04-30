Hastasına bakana çifte destek: 3 şarta bakılıyor...

Yaşlılar, engelliler için sağlanan desteklere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek.
Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.
ZAM GELECEK
Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı halen aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Bu tutar da önümüzdeki dönemde artırılacak. Artışı memur maaş katsayısındaki değişim gösterecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak.