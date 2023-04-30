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    Hastasına bakana çifte destek: 3 şarta bakılıyor...

    Yaşlı ve engelli yakınına bakanlar için önümüzdeki dönemde sağlanan destekler artacak. Evde bakım yardımı alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınırken, ödemeleri de artırılacak. İşte detayları...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Hastasına bakana çifte destek

    Yaşlılar, engelliler için sağlanan desteklere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek.

    Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

    ZAM GELECEK
    Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı halen aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Bu tutar da önümüzdeki dönemde artırılacak. Artışı memur maaş katsayısındaki değişim gösterecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak.

        Bu durumda memurların Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek. Ancak memurlara bir refah payı eklenmesi de bekleniyor. Bu durumda oran daha da yükselecek. Eğer memur maaş katsayısı yüzde 19.18 artarsa evde bakım yardımı 5 bin 168 lira 60 kuruşa ulaşacak. Evde bakım yardımının tutarı; refah payıyla birlikte memur maaş zammı yüzde 30'u bulursa 5 bin 637, yüzde 35'e ulaşırsa da 5 bin 854 liraya çıkacak.

        3 ŞARTA BAKILIYOR
        Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; alınacak sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazması; engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi; hanede kişi başına düşen gelirin 1 aylık net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden az olduğunun gelir testi ile tespit edilmesi gerekiyor.

        Mevcut asgari ücrete göre hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 5 bin 671 lira 20 kuruşun altındaysa yardım bağlanıyor. Ailelerin toplam gelirlerinin şu rakamlardan az olması gerekiyor: 2 kişi aile: 11.342,40 TL - 3 kişi aile: 17.013,60 TL - 4 kişilik aile: 22.684,80 TL - 5 kişilik aile: 28.356 TL

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        Haberler Ekonomi Hastasına bakana çifte destek: 3 şarta bakılıyor...
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