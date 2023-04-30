Hastasına bakana çifte destek: 3 şarta bakılıyor...

Bu durumda memurların Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek. Ancak memurlara bir refah payı eklenmesi de bekleniyor. Bu durumda oran daha da yükselecek. Eğer memur maaş katsayısı yüzde 19.18 artarsa evde bakım yardımı 5 bin 168 lira 60 kuruşa ulaşacak. Evde bakım yardımının tutarı; refah payıyla birlikte memur maaş zammı yüzde 30'u bulursa 5 bin 637, yüzde 35'e ulaşırsa da 5 bin 854 liraya çıkacak.