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    • Ekonomi
    • 29.04.2023 10:58
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    • 29.04.2023 10:58
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    Zamlı maaşlara SON 2 VERİ! TÜİK TÜFE sonucu ZAMLI EMEKLİ MAAŞI hesabı... Nisan 2023 enflasyon anketi! NİSAN AYI ENLFASYON BEKLENTİSİ 2023

    AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Temmuz 2023 maaşları için son 2 veri kaldı. İşte Nisan 2023 enflasyon anketi sonucu...

    takvim.com.tr
    Nisan 2023 enflasyon anketi açıklandı!

    Nisan ayı enflasyon beklentisi AA Finans tarafından yapılan anket sonucu ortaya çıktı. Temmuz 2023 zamlı maaşlar için son 2 veri kaldı. Nisan ayı için yapılan tahmin sonrası 6 aylık enflasyon farkı tahmini şekilleniyor. Peki, Nisan 2023 enflasyon anketi sonucu ne oldu? Nisan ayı enflasyon oranı kaç olacak? İşte Temmuz 2023 zamlı maaş hesaplama tablosu...

    NİSAN 2023 ENFLASYON ANKETİ SONUCU AÇIKLANDI!

    Ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

        Tarih - Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) - Aylık Beklenti (Yüzde) - Gerçekleşme (Yüzde)

        Ocak 44,55 - 3,66 - 6,65

        Şubat 51,57 - 3,52 - 3,15

        Mart 49,56 - 2,86 - 2,29

        Nisan 46,26 - 2,65

        4 AYLIK TAHMİNE GÖRE SSK BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMALARI

        Mevcut tutar: 6600 TL

        4 aylık tahmine göre: 7623 TL

        Mevcut tutar: 6700

        4 aylık tahmine göre: 7738 TL

        Mevcut tutar: 6800

        4 aylık tahmine göre: 7854 TL

        Mevcut tutar: 6900

        4 aylık tahmine göre: 7969 TL

        Mevcut tutar:7000

        4 aylık tahmine göre: 8085 TL

            Mevcut tutar: 7100

            4 aylık tahmine göre: 8200 TL

            Mevcut tutar: 7900

            4 aylık tahmine göre: 9124 TL

            Mevcut tutar: 8000

            4 aylık tahmine göre: 9240 TL

            Mevcut tutar: 8100

            4 aylık tahmine göre: 9355 TL

            Mevcut tutar: 7300

            4 aylık tahmine göre: 8431 TL

            Mevcut tutar: 7400

            4 aylık tahmine göre: 8547 TL

            Mevcut tutar: 7500

            4 aylık tahmine göre: 8662 TL

            Mevcut tutar: 7600

            4 aylık tahmine göre: 5 8778 TL

            Mevcut tutar: 7700

            4 aylık tahmine göre: 8893 TL

            Mevcut tutar: 7900

            4 aylık tahmine göre: 9124 TL

            Mevcut tutar: 8000

            4 aylık tahmine göre: 9240 TL

            Mevcut tutar: 8100

            4 aylık tahmine göre: 9355 TL

            Mevcut tutar: 8200

            4 aylık tahmine göre: 9471 TL

                Mevcut tutar: 8300

                4 aylık tahmine göre: 9586 TL

                Mevcut tutar: 8400

                4 aylık tahmine göre: 9702 TL

                Mevcut tutar: 8500 TL

                4 aylık tahmine göre: 9817 TL

                Mevcut tutar: 8600

                4 aylık tahmine göre: 9933 TL

                Mevcut tutar: 8700

                4 aylık tahmine göre: 10048 TL

                Mevcut tutar: 8800

                4 aylık tahmine göre: 10164 TL

                Mevcut tutar: 8900

                4 aylık tahmine göre: 10279 TL


                Mevcut tutar: 9000

                4 aylık tahmine göre: 10395 TL

                Mevcut tutar: 9100

                4 aylık tahmine göre:10510 TL

                Mevcut tutar: 9200

                4 aylık tahmine göre: 10626 TL

                Mevcut tutar: 9300

                4 aylık tahmine göre: 10741

                Mevcut tutar: 9400

                4 aylık tahmine göre: 10857 TL
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                Haberler Ekonomi Zamlı maaşlara SON 2 VERİ! TÜİK TÜFE sonucu ZAMLI EMEKLİ MAAŞI hesabı... Nisan 2023 enflasyon anketi! NİSAN AYI ENLFASYON BEKLENTİSİ 2023
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