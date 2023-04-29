Tarih verildi! CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ödemesi! Şirketlerden peş peşe ödenecek! CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ne zaman yatacak?

CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü tarihleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Nisan ayı için duyurulan birçok temettü ödemesi heyecanla bekleniyor. Peki, nisan ayı temettü ödeme tarihleri neler? CUSAN temettü ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...
CUSAN TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAK!
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) 2023 temettü vermeyeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Şirket 2022 yılında 203 milyon TL net kar elde etmişti buna rağmen temettü ödemeyeceğini açıklayan şirket KAP'a açıklamalarda bulundu.
BOĞAZİÇİ BETON (BOBET)
Boğaziçi Beton (BOBET) 1 adet hisseye brüt 0,5 lira net olarak da 0,45 lira temettü ödemesi yapacak. BOBET yatırımcıları 4 Nisan 2023 tarihinde temettü almaya hak kazanacak hesaplara geçme tarihi ise 6 Nisan 2023. Şirketin 30 Mart tarihinde yapıtğı KAP açıklaması;
''Şirketimiz 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 380.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 2 eşit taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.''