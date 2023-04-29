Peş peşe duyuruldu! HALKA ARZ TAKVİMİ! 2023 Nisan halka arz olacak şirketler! TARKM, EFOR, BIGCH, EUPWR, CVKMD...

Nisan ayında halka arz olacak şirketler merak edilen konuların başında geliyor. Borsada işlem gören şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıyor. Talep toplamaya çıkan şirketlere başvuru yapmak ve hisse almak isteyen vatandaşlar halka arz takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, halka arz yapacak şirketler hangileri? İşte detaylar...