ÖTV İNDİRİMLİ TELEFON FİYATLARI! PC, PS5, iPhone 11, 12, 13,14 ÖTV indirimli fiyat listesi! Gençlere ÖTV indirimi, bedava 10 GB İNTERNET ne zaman?

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro 128 GB



Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL



Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL



Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL



TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL



ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL



KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL



Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL



ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL