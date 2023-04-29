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    • Ekonomi
    • 29.04.2023 08:01
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    • 29.04.2023 08:01
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    Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ ortaya çıktı! 40 şirketten Mayıs ayında para yağacak! AKSEN, ISBIR, YUNSA, MAVI, TKFEN, MGROS....

    Mayıs 2023 temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte mayıs itibariyle ödenecek temettü tutarları ve tarihleri...

    takvim.com.tr
    40 şirketten Mayıs ayında temettü kararı!

    Mayıs ayı temettü takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Belirli şirketlerden hisse sahibi olanlar duyurulan temettü ödeme kararlarını yakından takip ediyor. AKSEN, ISBIR, YUNSA, MAVI, TKFEN, MGROS hisse kodlarıyla araştırılan şirketler tek tek ödeme yapacakları tarihi duyurdu. Mayıs ayıyla birlikte 40 şirket kar payı dağıtımına başlayacak. İşte Mayıs 2023 temettü ödeme tarihleri...

    - 2023 MAYIS AYINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK 40 ŞİRKET -

    2 MAYIS 2023

    Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hisse başına net 0.4761 TL
    Birikim Varlık Yönetimi A.Ş. (BRKVY) hisse başına net 0.3969 TL
    İndeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) hisse başına net 0.7606 TL
    Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) hisse başına net 0.0752 TL
    Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) hisse başına net 0.2571 TL

    3 MAYIS 2023

    Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hisse başına net 0.7339 TL
    BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) hisse başına net 0.2738 TL
    Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) hisse başına net 1.9332 TL
    İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) hisse başına net 0.6300 TL
    Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) hisse başına net 1.8000 TL
    Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) hisse başına net 3.6000 TL
    Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri T.A.Ş. (ANGEN) hisse başına net 1.0724 TL

        4 MAYIS 2023

        Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) hisse başına net 1.1600 TL
        Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) hisse başına net 4.6040 TL

        8 MAYIS 2023

        Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BOBET) hisse başına net 0.4500 TL
        Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) hisse başına net 2.0700 TL

        10 MAYIS 2023

        Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hisse başına net 3.8918 TL
        Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) hisse başına net 1.2680 TL
        15 Mayıs 2023 Tarihinde Temettü Verecek Hisseler
        LDR Turizm A.Ş. (LIDER) hisse başına net 0.2045 TL
        Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) hisse başına net 0.9857 TL
        Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) hisse başına net 0.2531 TL

            16 MAYIS 2023

            Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR) hisse başına net 7.8380 TL

            22 MAYIS 2023

            Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) hisse başına net 2.6537 TL
            Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) hisse başına net 0.5400 TL
            PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) hisse başına net 0.8180 TL

            23 MAYIS 2023

            Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisse başına net 0.9591 TL

                24 MAYIS 2023

                AG Anadolu Grup (AGHOL) hisse başına net 0.7391 TL

                25 MAYIS 2023

                Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) hisse başına net 0.0934 TL
                Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) hisse başına net 0.1800 TL
                Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) hisse başına net 0.0687 TL

                26 MAYIS 2023

                VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) hisse başına net 0.6750 TL
                İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) hisse başına net 1.9141 TL

                    29 MAYIS 2023

                    Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) hisse başına net 2.1429 TL
                    Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) hisse başına net 0.4500 TL

                    30 MAYIS 2023

                    Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hisse başına net 2.3463 TL

                    31 MAYIS 2023

                    Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) hisse başıan net 0.1115 TL
                    OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) hisse başına net 0.2614 TL
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                    Haberler Ekonomi Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ ortaya çıktı! 40 şirketten Mayıs ayında para yağacak! AKSEN, ISBIR, YUNSA, MAVI, TKFEN, MGROS....
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