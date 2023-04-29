EYT kademeli emeklilik tablosu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kısmi emeklilik şartları, yasa teklifi çalışmaları ile gündeme geldi. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Peki, EYT kademeli emeklilik ne zaman açıklanacak? EYT kademeli emeklilik tablosu açıklandı mı? 2000 sonrası kademeli emeklilik olacak mı? İşte detaylar...
3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLK EYT KAPSAMINDA MI?
8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.
Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. EYT yasası kapsamında yer almayan 3600 günden emeklilik, yasa sonrası AK Parti seçim beyannamesinde yer alan emeklilik maddeleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı.
SSK - BAĞKUR PRİM EŞİTLİĞİ KISMİ EMEKLİLİĞİ GETİRECEK Mİ?
Bağ-Kur ile SSK arasında prim eşitliğinin sağlanması da söz konusu. Bu durumda 9 bin gün olan erkek Bağ-Kur'luların prim gün şartını SSK'daki gibi kadınlarla eşitleyip 7200 güne çekilmesi söz konusu. Bu durumda Bağ-Kur'lulara 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı gelebilir.
Öte yandan Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderilmesi kısmi emeklilikte de eşitliği sağlayabilir. Bu kapsamda 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı da işe giriş tarihine göre 4500 gün ya da 3600 gün olarak uygulanabilir. Çünkü SSK'da 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik 15 yıl 3600 gün, sonrasında ise 25 yıl 4500 gün olarak uygulanıyor.