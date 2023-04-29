Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen 1 ay ücretsiz doğal gaz uygulamasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ücret doğal gaza ısınma dahil mi ve ücretsiz doğal gaz tarihleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini vurguladı.1 aylık doğal gazın ise ücretsiz verileceği müjdesinin ardından bu uygulamanın hangi tarihlerde geçerli olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
EVLERE DOĞALGAZ BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:
20 NİSAN 20 MAYIS TARİHLERİNDE 0 TL
İkinci müjde olarak bir ay süre ile konutlarda ısınma dahil doğal gazın ücretsiz olacağı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası fatura tarihleri merak edilmeye başlanmıştı. Tarihler netleşti. Doğal gazın bir ay süre ile konutlarda ısınma dahil ücretsiz olacağı tarihler 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Yani 20 Nisan tarihinden sonra gelen ilk doğal faz faturası 0 TL olacak.
"1 YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ"
Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.