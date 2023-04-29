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    • Ekonomi
    • 29.04.2023 16:23
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    • 29.04.2023 16:50
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    1 AY ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ ne zaman? Isınma dahil 1 AY ÜCRETSİZ doğal gaz başladı mı? O tarihte fatura ödemek yok!

    1 ay bedava doğalgaz vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası doğal gaz kullanımının bedava olacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, 1 ay bedava doğal gaz ne zaman? 1 ay ücretsiz doğal gaz başladı mı? İşte doğal gazın bedava olacağı tarihler...

    takvim.com.tr
    1 ay bedava doğal gaz ne zaman?

    1 ay ücretsiz doğal gaz uygulaması başladı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte doğal gazın bedava olduğu tarihler...

    1 AY ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

    20 Nisan tarihinden sonra kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak. Mayıs ayı içerisinde kesilecek olan fatura 0 TL olarak yansıyacak.

    25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

    1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800 TL civarında olacak.

        1 YIL BOYUNCA MUTFAK VE SU İÇİN KULLANILAN DOĞALGAZ ÜCRETSİZ

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesiyle ilgili açıklamaları;

        "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

        Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.

        İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.
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        Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te tarihi açıklamalar
        Haberler Ekonomi 1 AY ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ ne zaman? Isınma dahil 1 AY ÜCRETSİZ doğal gaz başladı mı? O tarihte fatura ödemek yok!
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