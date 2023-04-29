1 AY ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ ne zaman? Isınma dahil 1 AY ÜCRETSİZ doğal gaz başladı mı? O tarihte fatura ödemek yok!

Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.

İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.