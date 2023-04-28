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    • Ekonomi
    • 28.04.2023 15:43
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    • 28.04.2023 15:50
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    TOKİ Kocaeli bin 500 müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Kocaeli Kandıra, Körfez TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?

    Kocaeli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu. Kocaeli'nin Kandıra ve Körfez ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.500 müstakil arsa için kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri sorgulanmaya başlandı. Peki Kandıra, Körfez TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte e-Devlet TOKİ Kocaeli bin 500 müstakil arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

    TOKİ bin 500 müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

    TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayında yapıldı. TOKİ Kocaeli Müstakil, ve Müşterek arsa kuraları 28 Nisan Cuma günü çekildi. 10:00'da başlayan kura çekimi Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlenebildi. Peki Kocaeli ili Kandıra, Körfez ilçeleri TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?

    TOKİ KOCAELİ ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

    TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

    TOKİ KOCAELİ ARSA KURA ÇEKİMİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Toki müstakil ve müşterek arsa kuraları il il gerçekleştirilirken, bugünün kuraları Kocaeli Kandıra , Körfez ilçelerinde gerçekleştirildi. Kuralar toki.tv ve TOKİ YouTube resmi hesaplarından canlı olarak takip edilebildi. TOKİ Kocaeli arsa kuraları saat 10:00'da başladı.

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERDİ

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları tamamlandı.

    1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

    Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erdi.

    Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahiplerini bulmuş olacak.

        TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.

        TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

        TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.

        TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.

        TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.
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        Haberler Ekonomi TOKİ Kocaeli bin 500 müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Kocaeli Kandıra, Körfez TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?
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