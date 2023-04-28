TOKİ Kocaeli bin 500 müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Kocaeli Kandıra, Körfez TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları tamamlandı.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erdi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahiplerini bulmuş olacak.