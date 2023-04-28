Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.04.2023 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2023 14:01
    ABONE OL

    Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! SELGD, ARCLK, AYEN, SEKFK, MIPAZ, AKSA, EGEEN... 3 şirketten şoke eden temettü kararı!

    Şirketler tarafından peş peşe temettü kararları geliyor. İşte 2023 Nisan ayı temettü takvimi...

    takvim.com.tr
    3 şirketten temettü kararı! Nisan 2023 temettü tarihleri...

    Nisan ayı temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Şirketlerden peş peşe temettü açıklaması gelirken bir şirketin ödeme yapmayacağını açıklaması hissedarları şoke etti. Peki, Nisan ayı temettü ödeme tarihleri neler? Hangi şirket ne kadar ödeyecek? İşte merak edilenler...

    ARÇELİK TEMETTÜ KARARI!

    Arçelik A.Ş. yatırımcılarına kar payı dağıtacağını açıkladı. Pay sahiplerine nakden ödenmek üzere brüt 1,8 milyar TL kar payı dağıtılması kararı aldı. Pay sahiplerine nakden ödenmek üzere brüt 1,8 milyar TL kar payı dağıtılması kararı aldı ve kar payı dağıtımının tek seferde 25 Eylül de yapılması kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

    SELÇUK GIDA'NIN KARARI ŞOKE ETTİ!

    Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. firması,en son 2021 bilançolarına göre 2022 yılında hisse başına net 0,009 TL temettü dağıtmıştı. Selçuk Gıda, geçtiğimiz yıl net karlılığını bir önceki yıla göre %50 artırdı ve 2002 gelir tablosunda 15 milyon TL net kar açıkladı. Ancak, firma 2023 yılında yatırımcılarına kar payı dağıtmayacağını bugün itibariyle (05.04.2023) KAP'a bildirdi.

        AYEN

        26.04.2023 tarihinde ortaklara birinci temettü olarak 216.684.588,49.-TL'nin ve geçmiş yıl karından 55.576.568,28.-TL'yi de ikinci temettü olarak belirten firma, toplamda 272.261.156,77.-TL'nin 26 Nisan 2023 tarihinde hissedarlara dağıtılacağını açıkladı.

        SEKFK TEMETTÜ ÖDEMESİ

        Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 2022 yılının 4. Çeyrek bilançosunda 102 milyon 350 bin TL net kar açıkladı. SEKFK, bilanço verilerini açıklanmasının ardından temettü dağıtım bilgilerini de kamuoyu ile paylaştı. SKFK brüt toplam 9 milyon 847 bin 035 TL seviyesinde temettü dağıtacağını açıklamıştı.

        NİSAN AYI TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

        7 Nisan (Yarın)

        Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. (MIPAZ)

        10 Nisan – Pazartesi

        Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA)

        Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)

        Link Bilgisayar Sis. Yaz. ve Don. San. ve Tic. A.Ş. (LINK)

        Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

            11 Nisan – Salı

            Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

            Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)

            Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR)

            Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)

            12 Nisan Çarşamba

            Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

            Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

            Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

            Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

            Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. (SODSN)

            17 Nisan – Pazartesi

            Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR)

            25 Nisan – Salı

            Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO)

            26 Nisan – Çarşamba

            Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

            27 Nisan – Perşembe

            Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)

            28 Nisan – Cuma

            Ege Endüstri ver Ticaret A.Ş. (EGEEN)
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak Katılım
            Haberler Ekonomi Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! SELGD, ARCLK, AYEN, SEKFK, MIPAZ, AKSA, EGEEN... 3 şirketten şoke eden temettü kararı!
                loading
                SON DAKİKA