Memura-Emekliye ek zam: Milyonlara yeni müjde geliyor! Kimler nasıl yararlanacak?

Milyonlarca memura ve emekliye ek zam sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve memur emeklilerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Erdoğan'ın müjdeyi Memur-Sen Genel Kurulu'nda vereceği ifade ediliyor.
İŞTE FORMÜLLER
Ankara kulislerine göre ek zam için 3 formül konuşuluyor. İlk formül, düşük maaş alan memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi. Burada seyyanen zammın 2 bin ile 3 bin lira arasında olacağı üzerinde duruluyor. İkinci formülün ise 'memurlara ve memur emeklilerine seyyanen artış yansıtılıp üzerine belli bir oranda zam yapılması' şeklinde olduğu ifade ediliyor. Memurlara ve emeklilerine yönelik masaya gelen üçüncü formül ise yüzde 20 ile 30 arasında ek zam yapılması yönünde...
ZAM+ENFLASYON FARKI
Ek zam hazırlığı haberleri milyonları heyecanlandırırken, detayları merakla bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da ise maaşlara toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek.
TEMMUZ TAHMİNİ GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek.