Memura-Emekliye ek zam: Milyonlara yeni müjde geliyor! Kimler nasıl yararlanacak?

Milyonlarca memura ve emekliye ek zam sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve memur emeklilerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Erdoğan'ın müjdeyi Memur-Sen Genel Kurulu'nda vereceği ifade ediliyor.





İŞTE FORMÜLLER

Ankara kulislerine göre ek zam için 3 formül konuşuluyor. İlk formül, düşük maaş alan memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi. Burada seyyanen zammın 2 bin ile 3 bin lira arasında olacağı üzerinde duruluyor. İkinci formülün ise 'memurlara ve memur emeklilerine seyyanen artış yansıtılıp üzerine belli bir oranda zam yapılması' şeklinde olduğu ifade ediliyor. Memurlara ve emeklilerine yönelik masaya gelen üçüncü formül ise yüzde 20 ile 30 arasında ek zam yapılması yönünde...