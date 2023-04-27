MEMUR ZAMMI 2023 | 4a,4b,4c'liye EK ZAM ne kadar olacak? 14.764 TL memura, 9.845 TL emekliye yatacak! İşte 2023 Temmuz %24,61 zamlı maaş tablosu!

Zamlı memur maşları en sık aratılanlar arasında yer alıyor 2023 temmuz ayında yapılacak ek zam için araştırmalar hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan zamlı memur maaşları...