MEMUR ZAMMI 2023 | 4a,4b,4c'liye EK ZAM ne kadar olacak? 14.764 TL memura, 9.845 TL emekliye yatacak! İşte 2023 Temmuz %24,61 zamlı maaş tablosu!

Zamlı memur maşları en sık aratılanlar arasında yer alıyor 2023 temmuz ayında yapılacak ek zam için araştırmalar hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan zamlı memur maaşları...
EMEKLİ VE MEMURUN 3 AYLIK ZAM ORANI
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52
TEMMUZ ZAM ORANI HESAPLARI
Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61
6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,61
6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,61