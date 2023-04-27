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    • Ekonomi
    • 27.04.2023 14:16
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    • 27.04.2023 14:18
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    Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2023! Zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu?

    SED yardımı mayıs ödemeleri için aramalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED ödemeleri başvuru şartlarını taşıyanların hesaplarına ödenecek. Peki, Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2023! Zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu?

    Mayıs ayı SED ödemeleri merak edilip araştırılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Peki, 2023 SED ödemeleri YATTI MI? Mayıs ayı SED ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    SED YARDIMI NİSAN AYI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Mayıs SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

    -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

    -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2023! Zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu?
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