Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2023! Zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu?

Mayıs ayı SED ödemeleri merak edilip araştırılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Peki, 2023 SED ödemeleri YATTI MI? Mayıs ayı SED ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
SED YARDIMI NİSAN AYI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Mayıs SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.