Doğalgaz bu ay mı bedava? BEDAVA DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023 Ücretsiz doğalgaza ısınma dahil mi? 1 AY ÜCRETSİZ DOĞALGAZ hangi tarihlerde verilecek?

EVLERE DOĞALGAZ BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

20 NİSAN 20 MAYIS TARİHLERİNDE 0 TL

İkinci müjde olarak bir ay süre ile konutlarda ısınma dahil doğal gazın ücretsiz olacağı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası fatura tarihleri merak edilmeye başlanmıştı. Tarihler netleşti. Doğal gazın bir ay süre ile konutlarda ısınma dahil ücretsiz olacağı tarihler 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Yani 20 Nisan tarihinden sonra gelen ilk doğal faz faturası 0 TL olacak.