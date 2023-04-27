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    • Ekonomi
    • 27.04.2023 10:01
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    • 27.04.2023 10:01
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    CW Enerji kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

    Borsada birçok şirket halka arz işlemi yapıyor ve talep topluyor. CW Enerji halka arz işlemlerinin talep toplama sürecinin detayları açıklandı. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? CW Enerji kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda 2023?

    Borsada birçok şirket halka arz işlemi yapıyor ve talep topluyor. CW Enerji halka arz işlemlerinin talep toplama sürecinin detayları açıklandı. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? CW Enerji kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler!

    CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    CW Enerji 26 Nisan, 27 Nisan ve 28 Nisan 2023 tarihlerinde halka arz olacak.

    CW ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

    Konsorsiyum liderleri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak açıklandı.

        CW ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji'de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacak. Ayrıca 5.000.000 lot ek pay dahil edilecek.

        Halka arz fiyatı 108,60 TL olarak açıklandı.

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        Haberler Ekonomi CW Enerji kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda?
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