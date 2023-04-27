CW ENERJİ KAÇ LOT VERİR? SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji'de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacak. Ayrıca 5.000.000 lot ek pay dahil edilecek.

CW Enerji kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda?