Akkuyu Nükleer Santrali açıldı! Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrik üretiminde tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"Akkuyu artık nükleer tesis statüsüne kavuşuyor. İnşallah önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü çeşitlendirmiş olacağız.

'TÜRKİYE'NİN TEK KALEMDE EN BÜYÜK YATIRIMI'

Akkuyu Nükleer Güç santrali Türkiye Cumhuriyeti'nin tek kalemde en büyük yatırımı olarak her gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. 80 yıl işletme süresi boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülebilir ve çevre dostu olacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu bu tesisten sağlayacağız. Yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı 35 milyon ton karbon salınımının önüne geçmiş olacağız.

Elektronik, makine ve imalat sanayimizle birlikte dev bir endüstri çalışıyor. Türkiye'nin yeni enerjisi Akkuyu yeni nesil enerjilerin geliştirilmesinde öncü bir rol oynayacak. Akkuyu NGS Türkiye için bir elektrik santralinden daha öte bir anlam taşıyor. Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin referans noktası olacak.

317 öğrencimizi Rusya'da eğitime gönderdik. Buna ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 500 öğrencimiz yurt dışında eğimi görmek için seçildi. Her birinin bilgi ve tecrübesi ile nükleer enerji yolculuğunda arayı hızlı bir şekilde kapacağız. Enerjinin diğer alanlarında olduğu gibi nükleerde de Türkiye'ye özgü yeni teknolojileri geliştireceğiz.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL ELEKTRİK ELDE EDECEĞİZ'

İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik elde edeceğiz" dedi.

Türkiye'yi nükleer enerji ile buluşturan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönem Enerji Bakanlarımıza, yüklenici şirketlerimize, sahada gece gündüz demeden ter döken işçilerimize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü Mersin halkına, Gülnar İlçesinde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Törenimiz ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun."

'DÜNYADA BU KADAR HIZLI İLERLEYEN BİR PROJE OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM'

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'ye İlk Yakıt Töreni öncesinde TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Dönmez konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"60 yılı aşkın süredir niyetlense de maalesef hayata geçiremedi. 2000'li yıllar kadar ortalama hükümetlerin süresi 18 ay. 18 ayda bu projenin anlaşmasını bile imzalayamazsınız. Bunu imzaladınız, projelendirmesiyle ilgili hazırlıklar var. 2017'de Meclis'ten geçmiş 2018'de ilk kazmayı vurmuşuz. Bugün 5'inci yıl. Dünyada bu kadar hızlı ilerleyen bir proje olacağını tahmin etmiyorum.

İlk defa nükleer yakıtı tesise getiriyoruz. 1 yılda işletmeye alma çalışmaları devam edecek. Bu ve benzeri birçok projede ne kadar önemli olduğunu vatandaşımız gayet iyi bir şekilde gördü. TOGG yerli aracımız var. İHA'larımız, SİHA'larımız var. 1 hafta önce karaya getirdiğimiz Karadeniz gazı projesi var. Bunlar siyasi irade olmaksızın yapılabilecek işler değil."