Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı: İstanbul TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları nedir? Kentsel dönüşüm projesine nasıl başvurulur?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "20 Soruda Yarısı Bizden" başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı: