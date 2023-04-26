Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı: İstanbul TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları nedir? Kentsel dönüşüm projesine nasıl başvurulur?

'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular bugün başlıyor. Başvuruda gelir şartı olmayacak. Tapusu olan herkes başvurabilecek. Peki, İstanbul TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları nedir? Kentsel dönüşüm projesine nasıl başvurulur? İşte detaylar...
YARISI BİZDEN BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ve taşınma parası dahil 'Yarısı Bizden' kampanyası için 20 soru 20 cevap yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.
YARISI BİZDEN PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL BAŞVURULUR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden." dedi.