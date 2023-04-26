SGK SSK'lı çalışanlar toplu ödeme alabilir! Belgeyi ibraz eden 8 aylık maaşı kapıyor, 180 günden fazla çalıştıysanız...

Devlet tarafından güvence altına alınmış yasal haklar tüm çalışanları koruma altına alıyor. Emekli olma hayaliyle çalışan milyonlarca kişi, çalışma hayatındaki haklarını merak etmektedir. Yasalar, hem işçiyi hem de işvereni koruyan maddeler içermektedir. İşçilerin en önemli haklarından birisi, işe geri dönme hakkıdır. Mahkeme, işçinin işe dönmesini uygun gördüğünde çalışanın karşısına iki seçenek çıkar. Çalışan ya işe geri dönmeyi kabul eder ya da tazminatını alarak işten ayrılır.
GEÇERLİ SEBEBİ OLMALI
İşveren sizi işten çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bir neden yoksa yasal yollara başvurmak son derece önemli olacaktır.
TAZMİNATA HÜKMEDİLİYOR
Tüm çalışanların bu hakları bilmeleri ve korumaları işverenlerin yükümlülüğüdür. İşverenler yasal hakları ihlal etmemeli ve işçilerin bu haklarına saygı göstermelidir. İşçilerin haklarını korumak için gerektiğinde yasal yollara başvurmaları önemlidir.