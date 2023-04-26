Merkez Bankası Nisan 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman? FAİZ KARARI ne olacak? 2023 TCMB faiz kararı saat kaçta?

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. TCMB Nisan faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi! Mart ayında açıklanan faiz kararına göre vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmedi ve yüzde 8,5'da sabit kaldı. İşte detaylar...