Mayıs ayı temettü takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Belirli şirketlerden hisse sahibi olanlar duyurulan temettü ödeme kararlarını yakından takip ediyor. AKSEN, ISBIR, YUNSA, MAVI, TKFEN, MGROS hisse kodlarıyla araştırılan şirketler tek tek ödeme yapacakları tarihi duyurdu. Mayıs ayıyla birlikte 40 şirket kar payı dağıtımına başlayacak. İşte Mayıs 2023 temettü ödeme tarihleri...
- 2023 MAYIS AYINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK 40 ŞİRKET -
2 MAYIS 2023
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hisse başına net 0.4761 TL
Birikim Varlık Yönetimi A.Ş. (BRKVY) hisse başına net 0.3969 TL
İndeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) hisse başına net 0.7606 TL
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) hisse başına net 0.0752 TL
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) hisse başına net 0.2571 TL
3 MAYIS 2023
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hisse başına net 0.7339 TL
BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) hisse başına net 0.2738 TL
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) hisse başına net 1.9332 TL
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) hisse başına net 0.6300 TL
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) hisse başına net 1.8000 TL
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) hisse başına net 3.6000 TL
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri T.A.Ş. (ANGEN) hisse başına net 1.0724 TL