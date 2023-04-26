Evrak beklemede ne demek? EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek? BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023!

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Başvuru yapanların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.