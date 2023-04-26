Borsada birçok şirket halka arz işlemi yapıyor ve talep topluyor. CW Enerji halka arz işlemlerinin talep toplama sürecinin detayları açıklandı. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? CW Enerji kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler!
CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
CW Enerji 26 Nisan, 27 Nisan ve 28 Nisan 2023 tarihlerinde halka arz olacak.
CW ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
Konsorsiyum liderleri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak açıklandı.