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    • Ekonomi
    • 26.04.2023 13:30
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    • 27.04.2023 09:54
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    Belgeyi ibraz eden 8 aylık maaşı kapıyor, 180 günden fazla çalıştıysanız... SGK SSK'lı çalışanlar toplu ödeme alabilir!

    Devlet tarafından güvence altına alınmış yasal haklar tüm çalışanları koruma altına alıyor. Emekli olma hayaliyle çalışan milyonlarca kişi, çalışma hayatındaki haklarını merak etmektedir. Yasalar, hem işçiyi hem de işvereni koruyan maddeler içermektedir. İşçilerin en önemli haklarından birisi, işe geri dönme hakkıdır. Mahkeme, işçinin işe dönmesini uygun gördüğünde çalışanın karşısına iki seçenek çıkar. Çalışan ya işe geri dönmeyi kabul eder ya da tazminatını alarak işten ayrılır.

    SGK SSK’lı çalışan tek şartla toplu ödeme alabilir!

    Çalışanları koruyan yasal haklar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ayrımcılık tazminatı gibi önemli detaylar bulunmaktadır. İşten çıkarılan bir işçinin en önemli haklarından birisi, işe iade hakkıdır. Ayrıca işten çıkarılan bir işçi 8 maaşa kadar tazminat alabilir. Ancak bu haklar çalışma süresi ve sigortalılık durumu gibi önemli faktörlere bağlıdır. Milyonları ilgilendiren bu şartları sizlere takvim.com.tr olarak tek tek açıklıyoruz.

    GEÇERLİ SEBEBİ OLMALI

    İşveren sizi işten çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bir neden yoksa yasal yollara başvurmak son derece önemli olacaktır.

    TAZMİNATA HÜKMEDİLİYOR

    Tüm çalışanların bu hakları bilmeleri ve korumaları işverenlerin yükümlülüğüdür. İşverenler yasal hakları ihlal etmemeli ve işçilerin bu haklarına saygı göstermelidir. İşçilerin haklarını korumak için gerektiğinde yasal yollara başvurmaları önemlidir.

        İşe geri dönüş kararı verilirken mahkeme işçinin çalıştırılmadığı süre için en fazla 4 maaşa kadar boş geçen süre tazminatına hükmedecektir.

        BELGEYİ İBRAZ EDEN 8 AYLIK MAAŞI KAPIYOR

        Bunun dışında işverenin tekrar işe başlatmaması ihtimaline karşı da bir tazminata hükmediyor. Burada tazminat miktarı 8 maaşa kadar çıkmış oluyor.

        Davanın sonuçlanmasının ardından çalışanın 10 gün içinde işverene yazılı olarak başvurması gerekiyor. Bu başvurudan sonra işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorunda. Bunu yapmaz ise mahkemenin belirlediği tazminatı ödüyor.

        Kıdem tazminatı işçinin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. 1 yıldan fazla çalışan işçi tazminat hakkı kazanır. Hesaplama yapılırken tüm süreler dikkate alınır. Her yıl için 1 brüt maaş eklenirken aylar ve günler de hesaplanarak tazminata ilave edilir. Brüt maaş işçinin düzenli olarak aldığı tüm kazançlarından oluşur.

        Diğer ödemeler (yemek, yol, kasa tazminatı, görev tazminatı gibi... ) brüt maaşa eklenir ve giydirilmiş ücret üzerinden tazminat hesabı yapılır. Tazminattan sadece damga vergisi kesintisi yapılabilir.
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        Haberler Ekonomi Belgeyi ibraz eden 8 aylık maaşı kapıyor, 180 günden fazla çalıştıysanız... SGK SSK'lı çalışanlar toplu ödeme alabilir!
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