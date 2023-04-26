Belgeyi ibraz eden 8 aylık maaşı kapıyor, 180 günden fazla çalıştıysanız... SGK SSK'lı çalışanlar toplu ödeme alabilir!

Kıdem tazminatı işçinin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. 1 yıldan fazla çalışan işçi tazminat hakkı kazanır. Hesaplama yapılırken tüm süreler dikkate alınır. Her yıl için 1 brüt maaş eklenirken aylar ve günler de hesaplanarak tazminata ilave edilir. Brüt maaş işçinin düzenli olarak aldığı tüm kazançlarından oluşur.

Diğer ödemeler (yemek, yol, kasa tazminatı, görev tazminatı gibi... ) brüt maaşa eklenir ve giydirilmiş ücret üzerinden tazminat hesabı yapılır. Tazminattan sadece damga vergisi kesintisi yapılabilir.