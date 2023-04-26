Belgeyi ibraz eden 8 aylık maaşı kapıyor, 180 günden fazla çalıştıysanız... SGK SSK'lı çalışanlar toplu ödeme alabilir!

Çalışanları koruyan yasal haklar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ayrımcılık tazminatı gibi önemli detaylar bulunmaktadır. İşten çıkarılan bir işçinin en önemli haklarından birisi, işe iade hakkıdır. Ayrıca işten çıkarılan bir işçi 8 maaşa kadar tazminat alabilir. Ancak bu haklar çalışma süresi ve sigortalılık durumu gibi önemli faktörlere bağlıdır. Milyonları ilgilendiren bu şartları sizlere takvim.com.tr olarak tek tek açıklıyoruz.
GEÇERLİ SEBEBİ OLMALI
İşveren sizi işten çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bir neden yoksa yasal yollara başvurmak son derece önemli olacaktır.
TAZMİNATA HÜKMEDİLİYOR
Tüm çalışanların bu hakları bilmeleri ve korumaları işverenlerin yükümlülüğüdür. İşverenler yasal hakları ihlal etmemeli ve işçilerin bu haklarına saygı göstermelidir. İşçilerin haklarını korumak için gerektiğinde yasal yollara başvurmaları önemlidir.