Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi sorusu vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Bağkurluların, diğer gruplar ile primin eşitlenmesi için beklentileri devam ediyor. BMM Başkanlığı'na sunulan 2. torba yasa teklifinde emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular bulunuyor. Bu nedenle torba yasada beklenen maddelerin yer alıp almadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Bağkur primi 5.000 güne düşecek mi? Sicil affı gelecek mi? İşte detaylar...
BAĞKUR PRİMİ 5000 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Prim gün sayısı eşitlenirse 7200 prim günüyle emekli olmak mümkün olacak. 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağı belirtilmişti.
KÜÇÜK ESNAFA ÖNCELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Bu modelde öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı küçük esnafların daha erken olması amaçlanacak.