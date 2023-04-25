Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisi için zam yaklaşıyor. Bu kapsamda geriye yalnızca 3 veri kaldı ve son oranlar merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...
NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.
NİSAN AYI ENFLASYON ANKETİ 2023
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 37,77 oldu.
Sektörün 40 katılımcısıyla yapılan ankette, yıl sonu enflasyon (TÜFE) artış beklentisi geriledi. Geçen ay yüzde 2,89 olan TÜFE artış beklentisi bu ay yüzde 2,65'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 37,77'ye gerilemiş oldu.
12 aylık enflasyon artış beklentisi yüzde 31,63'ten 31,02'ye geriledi. 24 aylık enflasyon beklentisi ise 17.91'den 17,54'e çekildi.