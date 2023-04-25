Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisi için zam yaklaşıyor. Bu kapsamda geriye yalnızca 3 veri kaldı ve son oranlar merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...