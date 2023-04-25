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    • Ekonomi
    • 25.04.2023 15:48
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    • 25.04.2023 15:48
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    Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

    Nisan ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz zammı için heyecanlı bekleyişte olan emekli ve memurlar, 2023'ün 6'ncı enflasyon oranı için araşırmalarını sürdürüyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023?

    Memur ve memur emeklisi için zam yaklaşıyor. Bu kapsamda geriye yalnızca 3 veri kaldı ve son oranlar merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.

    NİSAN AYI ENFLASYON ANKETİ 2023

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 37,77 oldu.

    Sektörün 40 katılımcısıyla yapılan ankette, yıl sonu enflasyon (TÜFE) artış beklentisi geriledi. Geçen ay yüzde 2,89 olan TÜFE artış beklentisi bu ay yüzde 2,65'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 37,77'ye gerilemiş oldu.

    12 aylık enflasyon artış beklentisi yüzde 31,63'ten 31,02'ye geriledi. 24 aylık enflasyon beklentisi ise 17.91'den 17,54'e çekildi.

        YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ NE KADAR?

        Yıl sonu dolar beklentisindeki artış ise dikkat çekiyor. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,15 olurken, 12 ay sonrası dolar /TL beklentisi 23,52'den 24,08'e yükselmiş oldu.Bir önceki anket döneminde 36 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,8 milyar dolar oldu.

        Katılımcılar faiz ve GSYH'de yıl sonu beklentilerini paylaştı. Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'te, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,4'te sabit kaldı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,75 düzeyinde oluştu.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?
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