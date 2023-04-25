BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ SON DAKİKA? 25 Nisan 2023 Borsa ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar ve grafik...

BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ 2023?

İşte 25 Nisan 2023 borsada son durum ve analistlerin yorumları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 5.034,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5.034,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.