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    • Ekonomi
    • 25.04.2023 11:17
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    • 25.04.2023 11:18
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    BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ SON DAKİKA? 25 Nisan 2023 Borsa ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar ve grafik...

    Borsa düştü mü, yükseldi mi, neden düştü, neden yükseldi soruları sıklıkla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika borsada son durum yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 11,28 puanlık artışla 5.034,07 puan oldu. İşte detaylar...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ SON DAKİKA?

    25 Nisan 2023 Borsada son durum gündemde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5.022,79 puandan kapattı. Peki bugün borsada neler oluyor? İşte gelişmeler...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ 2023?

    İşte 25 Nisan 2023 borsada son durum ve analistlerin yorumları:

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 5.034,07 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5.034,07 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.

    Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5.022,79 puandan kapattı.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

    Bilançolarda ekonomik aktiviteye dair işaretlerin aranacağını aktaran analistler, bugün Microsoft, Alphabet, Visa ve General Electric başta olmak üzere 200'e yakın şirketin bilançolarının açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

        Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.
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        Haberler Ekonomi BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ SON DAKİKA? 25 Nisan 2023 Borsa ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar ve grafik...
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