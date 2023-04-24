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    • Ekonomi
    • 24.04.2023 12:01
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    • 24.04.2023 12:01
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    Temettü ödeme takvimi! Şirketlerden peş peşe temettü müjdesi! GARAN, BIM, ALCAR, CELBI, SELEC, VAKKO, AKMGY...

    Şirketler tarafından paylaşılan temettü kararları oldukça merak ediliyor. Şirketler tarafından duyurulan kar payı dağıtım duyuruları için araştırmalar hızlandı. Yatırımcılara peş peşe müjde verildi. İşte Nisan 2023 temettü takvimi...

    takvim.com.tr
    Şirketler duyurdu! Nisan 2023 temettü ödeme takvimi!

    Şirketler tarafından paylaşılan temettü kararları oldukça merak ediliyor. Şirketler tarafından duyurulan kar payı dağıtım duyuruları için araştırmalar hızlandı. Yatırımcılara peş peşe müjde verildi. İşte Nisan 2023 temettü takvimi...

    BİM TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2023 yılında temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcıları yüzde 450 kar payı alacaklar. BIMAS 2023 yılında yatırımcılarına temettü ödemelerini 14.06.2023 tarihinde ilk takit ödemesini yapmaya karar verdiğini açıkladı. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacağı da yatırımcıları ile paylaşıldı.

    GARANTİ BANKASI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,08 TL brüt ve %208,96 oranında ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,88 TL net ve %188,06 oranında nakit kâr payı dağıtılıyor.

        KAR PAYI ÖDEME TARİHLERİ:

        Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi 14 Nisan 2023

        Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi 14 Nisan 2023

        Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih 17 Nisan 2023

        Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih 18 Nisan 2023

        NİSAN AYI TEMETTÜ TAKVİMİ!

        17 Nis
        ALCAR - 7.5000₺ (%1.58)


        17 Nis
        CLEBI - 38.1600₺ (%6.48)


        18 Nis
        SELEC - 0.2250₺ (%0.66)


        18 Nis
        VAKKO - 2.4750₺ (%3.83)


        19 Nis
        AKMGY - 4.1600₺ (%4.81)


        25 Nis
        ALGYO - 1.7500₺ (%2.69)


        25 Nis
        ECILC - 0.3690₺ (%1.17)


        25 Nis
        MERCN - 0.1725₺ (%0.47)
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            Haberler Ekonomi Temettü ödeme takvimi! Şirketlerden peş peşe temettü müjdesi! GARAN, BIM, ALCAR, CELBI, SELEC, VAKKO, AKMGY...
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