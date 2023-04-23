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    Milyonlarca memur adayına müjde: Kamuya 146 bin yeni personel alınacak!

    2023 yılı memur alımı için peş peşe açıklamalar yapıldı. 6 ayrı bakanlık toplamda 146 bin 333 kamu personeli alımı yapacak. Rekor Sağlık, Milli Savunma, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarında. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli ekonomi haberleri...

    Kamuya 146 bin yeni personel

    Milyonlarca memur adayının merakla beklediği personel alımı için düğmeye basıldı. Toplamda 146 bin 333 personel alımı yapacak. Bakanlıkların kontenjan listeleri ve alanları şöyle:

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:
    45 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bunun için başvurular 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 Mayıs tarihinde de atama sonuçları açıklanacak. Personel 1 Eylül itibarıyla görev yerlerinde olacak.

    ADALET BAKANLIĞI:
    22 bin 120 personel alımı için ilan açtı. Bu kapsamda, Personel Genel Müdürlüğüne 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerine 10 bin 138, İcra dairelerine 700, Merkez teşkilata 486, personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan'da başlıyor.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI:
        Bakanlık 3 bin 220 personel alacak. Bunlar: 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 2.700 Gelir Uzman Yardımcısı

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplamda 3 bin 431 personel alacak. Bu kapsamda, Aile sosyal destek personeli, Sosyal çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk gelişimi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Hemşire, Diğer sağlık personeli, Büro personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Yurt yönetim personeli, Destek personeli aranıyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI:
        Bakanlık hem sağlık personeli hem de işçi olmak üzere toplam 42 bin 500 personel alacak.

            MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:
            Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 bin 62 personel ataması yapılacak.



            TOGG'UN YEDEK PARÇASI GEMLİK'TEN
            Türkıye'nin otomobili Togg yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı. Togg hafif hasar aldı. Bir otomobilden çok teknolojik akıllı bir cihaz olan Togg'un hasar ve arıza durumunda uzman ellerce bakılması gerekiyor. Servis hizmetleri ise BoshCar tarafından sağlanacak. Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik'ten karşılanıyor. Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor. BoschCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı.



            KARGOMSENDE ÇOCUKLARIN YANINDA
            Kargomsende, "Sen de bir kalem açar mısın?" yardım kampanyasıyla çocukların hayatlarına dokunuyor. KARGOMsende, ihtiyaç sahibi köy okullarına destek vermek amacıyla Eylül 2022'de başlattığı yardım kampanyasını, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, bu bölgeye yönlendirdi. Ondan fazla ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündek sarsıntı, pek çok binanın yıkılmasına ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bu felaketten en çok etkilenen çocuklar oldu. KARGOMsende, hem bölgede kurulan MİNİKA oyun çadırlarına lojistik destek sağlayarak hem de kendi sağladığı ve tüm paydaşlarından aldığı desteklerle topladığı kırtasiye malzemelerini bu çadırlara ulaştırarak, çocuklara mutluluk taşıyor.



                DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı. Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:
                ADIM 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
                ADIM 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
                ADIM 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
                ADIM 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.
                ADIM 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

                DEPREM BÖLGESİNE TİCARET KORİDORU
                6 Şubat depremlerinin yıkıcı zarar verdiği 11 il, sanayi ve ticaret ile ayağa kaldırılacak. Depremden etkilenen iller ve doğusundaki şehirleri kapsayacak bir sanayi ve ticaret koridoru oluşturulacak. Oluşturulacak koridor ile Türkiye'nin bölgeye en uzak limanlarına erişim 8 saatin altına düşecek. Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve DAP (Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdarelerinin ve kalkınma ajanslarının katılımıyla program uygulamaya alınacak. (Barış ŞİMŞEK)

                KADINLAR ŞİRKET YÖNETİMİNE GELİYOR
                SabancI Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yapılan "Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu"nun 2022 yılı sonuçlarına göre, yönetim kurullarında 2021 yılında yüzde 16.7 olan kadın oranı, 2022 yılında yüzde 17.5'e çıktı. Araştırmaya göre, SPK'nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25'i yakalayan 137 şirket tüm şirketlerin sadece yüzde 28,8'ini oluşturdu. En az 3 kadın üyesi olan 60 şirket tüm şirketlerin sadece yüzde 12'sini oluşturdu. 415 şirket henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayabilmiş değil.

                HAVA KARGONUN MERKEZİ STANBUL
                Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'deki havalimanlarından düzenlenen geliş ve gidiş seferleriyle nakledilen toplam hava kargo yükünün yüzde 82'si İstanbul'dan taşındı. İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 51 bin 881, dış hatta 543 bin 613 ton olmak üzere toplam 595 bin 494 ton yük nakledildi.Geçen yılın aynı döneminde 486 bin 616 ton yük taşınan İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ilk çeyreğinde 108 bin 878 ton artış yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 22 arttı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ilk üç ayda yapılan geliş-gidiş seferleriyle toplam 88 bin 379 ton yük taşındı. Bu yükün 27 bin 364 tonu iç, 61 bin 15 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi.

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                Haberler Ekonomi Milyonlarca memur adayına müjde: Kamuya 146 bin yeni personel alınacak!
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