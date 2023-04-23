KARGOMsende çocukların yanında

KARGOMsende, "Sen de bir kalem açar mısın?" yardım kampanyasıyla çocukların hayatlarına dokunuyor. KARGOMsende, ihtiyaç sahibi köy okullarına destek vermek amacıyla Eylül 2022'de başlattığı yardım kampanyasını, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, bu bölgeye yönlendirdi. Ondan fazla ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündek sarsıntı, pek çok binanın yıkılmasına ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bu felaketten en çok etkilenen çocuklar oldu. KARGOMsende, hem bölgede kurulan MİNİKA oyun çadırlarına lojistik destek sağlayarak hem de kendi sağladığı ve tüm paydaşlarından aldığı desteklerle topladığı kırtasiye malzemelerini bu çadırlara ulaştırarak, çocuklara mutluluk taşıyor.

DEPREM BÖLGESİNE TİCARET KORİDORU

6 Şubat depremlerinin yıkıcı zarar verdiği 11 il, sanayi ve ticaret ile ayağa kaldırılacak. Depremden etkilenen iller ve doğusundaki şehirleri kapsayacak bir sanayi ve ticaret koridoru oluşturulacak. Oluşturulacak koridor ile Türkiye'nin bölgeye en uzak limanlarına erişim 8 saatin altına düşecek. Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve DAP (Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdarelerinin ve kalkınma ajanslarının katılımıyla program uygulamaya alınacak. (Barış ŞİMŞEK)



KADINLAR ŞİRKET YÖNETİMİNE GELİYOR

SabancI Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yapılan "Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu"nun 2022 yılı sonuçlarına göre, yönetim kurullarında 2021 yılında yüzde 16.7 olan kadın oranı, 2022 yılında yüzde 17.5'e çıktı. Araştırmaya göre, SPK'nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25'i yakalayan 137 şirket tüm şirketlerin sadece yüzde 28,8'ini oluşturdu. En az 3 kadın üyesi olan 60 şirket tüm şirketlerin sadece yüzde 12'sini oluşturdu. 415 şirket henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayabilmiş değil.



HAVA KARGONUN MERKEZİ STANBUL

Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'deki havalimanlarından düzenlenen geliş ve gidiş seferleriyle nakledilen toplam hava kargo yükünün yüzde 82'si İstanbul'dan taşındı. İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 51 bin 881, dış hatta 543 bin 613 ton olmak üzere toplam 595 bin 494 ton yük nakledildi.Geçen yılın aynı döneminde 486 bin 616 ton yük taşınan İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ilk çeyreğinde 108 bin 878 ton artış yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 22 arttı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ilk üç ayda yapılan geliş-gidiş seferleriyle toplam 88 bin 379 ton yük taşındı. Bu yükün 27 bin 364 tonu iç, 61 bin 15 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi.