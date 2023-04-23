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    • Ekonomi
    • 23.04.2023 21:01
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    • 23.04.2023 21:45
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    2023 Temmuz'da ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Formüller ortaya çıktı! ENFLASYON + REFAH PAYI ile yeni rakam belli oldu! İşte milyonların yeni maaşı!

    Asgari ücret zammı büyük bir heyecanla bekleniyor. Son olarak %54.66'lık zamla 8.500 TL olan asgari ücretin yeniden zamlanacağı müjdesi verilmişti. Enflasyon ve refahh payı sonrası yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgri ücret zammı ne kadar? 2023 Temmuz asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak?

    Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Temmuz asgari ücret için masaya yatırılan formüller...

    ENFLASYON + REFAH PAYI

    Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yansıtılırsa net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruştan bu tahmine göre 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.

    Eğer bir de refah payı eklenirse bu durumda yapılacak artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek.

    11 BİN 58 TL VEYA 11 BİN 484 TL KONUŞULUYOR!

    Örneğin; yüzde 30'luk bir artış yapılması durumunda net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkarken, yüzde 35'lik bir zam bu ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.

        BRÜT ASGARİ ÜCRET 13 BİN 510 TL'Yİ BULABİLİR

        Asgari ücrette geçen yıl başlayan vergi desteğinin devam etmesi beklenirken, brüt asgari ücret de eğer artış yüzde 21.43 olursa 12 bin 152 lirayı, yüzde 30 olursa 13 bin 10 lirayı, 35 olursa 13 bin 510 lirayı bulacak.

        ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NASIL YAPILACAK?

        Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor.

        Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yılda yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.

            SON 5 YILDAKİ ASGARİ ÜCRETLER

            2018 yılı asgari ücret
            Brüt: 2.029 TL
            Net: 1.603 TL

            2019 yılı asgari ücret
            Brüt: 2.558 TL
            Net: 2.020 TL

            2020 yılı asgari ücret
            Brüt: 2.943 TL
            Net: 2.324 TL

            2021 yılı asgari ücret
            Brüt: 3.577 TL
            Net: 2.825 TL

            2022 yılı asgari ücret

            İLK ALTI AY

            Brüt: 5.004 TL
            Net: 4.253 TL
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