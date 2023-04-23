2023 Temmuz'da ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Formüller ortaya çıktı! ENFLASYON + REFAH PAYI ile yeni rakam belli oldu! İşte milyonların yeni maaşı!

Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Temmuz asgari ücret için masaya yatırılan formüller...
ENFLASYON + REFAH PAYI
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yansıtılırsa net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruştan bu tahmine göre 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.
Eğer bir de refah payı eklenirse bu durumda yapılacak artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek.
11 BİN 58 TL VEYA 11 BİN 484 TL KONUŞULUYOR!
Örneğin; yüzde 30'luk bir artış yapılması durumunda net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkarken, yüzde 35'lik bir zam bu ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.