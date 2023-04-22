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    • Ekonomi
    • 22.04.2023 08:01
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    • 22.04.2023 08:01
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    ECZYT TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ | Eczacıbaşı temettü ödemesi ne kadar, ne zaman hesaba geçer? ECZACIBAŞI HOLDİNG kar payı dağıtımı ne kadar?

    Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi yapılan duyuru sonrasında araştırılmaya başlandı. Özellikle yatırımcılar ECZYT temettü ödemesi ne zaman yatar sorusunu merak ediyor. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? Eczacıbaşı temettü ödeme tutarı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ECYZT temettü ödeme tarihleri...

    Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi yapılan duyuru sonrasında araştırılmaya başlandı. Özellikle yatırımcılar ECZYT temettü ödemesi ne zaman yatar sorusunu merak ediyor. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? Eczacıbaşı temettü ödeme tutarı ne kadar? İşte detaylar...

    ECZACIBAŞI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

    Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (ECZYT), kar payı dağıtımına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu Kararı'na göre, hisse başına 1,70 TL tutarında temettü ödeyecek.

    ECZACIBAŞI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Nisan 2023 olarak açıklanırken, pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 2 Mayıs 2023 olarak belirtildi.

        TEMETTÜ TARİHLERİ MART - NİSAN

        MART

        13 Mar
        FROTO - 12.8250₺ (%2.09)

        20 Mar
        ARCLK - 1.3319₺ (%0.99)

        20 Mar
        YKBNK - 0.8429₺ (%7.11)

        21 Mar
        PAGYO - 0.3516₺ (%1.29)

        21 Mar
        TOASO - 5.4000₺ (%2.80)

        22 Mar
        AGESA - 0.7500₺ (%2.63)

        24 Mar
        MEDTR - 0.2269₺ (%0.69)

        27 Mar
        AKCNS - 1.1753₺ (%1.97)

        27 Mar
        AYGAZ - 0.9000₺ (%1.10)

        27 Mar
        ISYAT - 0.3500₺ (%6.47)

            27 Mar
            KCHOL - 1.5597₺ (%1.81)

            28 Mar
            ANHYT - 1.0465₺ (%5.42)

            28 Mar
            FMIZP - 1.3143₺ (%0.92)

            29 Mar
            BRISA - 3.2400₺ (%5.54)

            29 Mar
            KORDS - 0.2637₺ (%0.35)

            30 Mar
            AKBNK - 1.5570₺ (%7.97)

            31 Mar
            BRYAT - 13.0795₺ (%1.44)


            NİSAN

            3 Nis
            CIMSA - 2.6650₺ (%2.34)

            3 Nis
            ISATR - 97.4583₺ (%0.03)

            3 Nis
            ISBTR - 3.9044₺ (%0.01)

            3 Nis
            ISCTR - 0.8307₺ (%5.71)

            3 Nis
            MEDTR - 0.9076₺ (%2.76)

            3 Nis
            SAHOL - 1.5750₺ (%3.52)

            4 Nis
            NTGAZ - 2.7391₺ (%7.66)

            5 Nis
            KARTN - 1.6534₺ (%2.09)

            5 Nis
            POLHO - 0.3560₺ (%3.20)

            10 Nis
            ALKA - 0.4795₺ (%1.75)

            10 Nis
            KLKIM - 0.9000₺ (%1.45)

            10 Nis
            LINK - 2.0250₺ (%4.40)

            10 Nis
            SOKE - 0.2531₺ (%1.44)

            11 Nis
            AKSA - 2.1690₺ (%2.65)


                11 Nis
                ESCAR - 1.8000₺ (%1.94)

                11 Nis
                YGGYO - 1.7500₺ (%4.73)

                12 Nis
                ALKIM - 0.8333₺ (%2.63)

                12 Nis
                EKGYO - 0.2390₺ (%2.95)

                12 Nis
                ENKAI - 0.3324₺ (%1.00)

                12 Nis
                TKFEN - 1.2680₺ (%3.00)

                17 Nis
                ALCAR - 7.5000₺ (%1.44)

                18 Nis
                SELEC - 0.2250₺ (%0.60)


                25 Nis
                ALGYO - 1.7500₺ (%2.56)

                28 Nis
                MIPAZ - 0.4812₺ (%4.49)

                30 Nis
                ENJSA - 2.0700₺ (%6.60)
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                Haberler Ekonomi ECZYT TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ | Eczacıbaşı temettü ödemesi ne kadar, ne zaman hesaba geçer? ECZACIBAŞI HOLDİNG kar payı dağıtımı ne kadar?
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