Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaisi hesaplama işlemi hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene 21-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Resmi tatillerde çalışanlar için ücretlendirme sistemi uygulanıyor. Çalışmak durumunda olanlar, bayram mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar para alacak? Bayram mesaisi normal ücretin kaç katı? İşte detaylar...
Sektörler arasında yer alan ve en çok bayram mesaisini kullanan üretim, inşaat, hizmet alanlarında mutlaka bayram veya resmi günlerde personel çalışmak durumundadır. Bayram mesaisi izin verilerek mahsup yapılamaz.
Bayram Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır ve Normal Ücretin Kaç Katı?
Bayram mesai ücretleri normal ücretin 1,5 katı olarak belirlenmiştir. Yani bir personel 3 günlük bir bayram mesaisi yaptıysa bu durumda örnek vermek gerekirse diyelim ki personel aylık maaşı 5000 TL olsun öncelikle aylık maaşı günlük olarak hesaplayalım. 5000/30= 166TL günlük bayram mesaiyi normal günlük ücretin 1,5 katı olarak hesaplanır. Yani günlük ücret 166TL 4 gün bayram olduğu var sayıldığında 166x4=664 TL aylık ücret 5000 TL ise 5000+664=5664 TL olarak personel maaşına yansıtılmaktadır.