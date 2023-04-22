SİTE YÖNETİMİ VE AİDAT KONUSUNDA BİLMENİZ GEREKENLER

- Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça eşit olarak ya da arsa payı oranında katılım olabilir.

- Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.