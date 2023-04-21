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    • Ekonomi
    • 21.04.2023 08:30
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    • 21.04.2023 08:30
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    TOGG İstanbul mağazası nerede, hangi ilçede? TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? TOGG servisi nerede, hangi illerde var?

    Yerli otomobil TOGG, İstanbul'da ilk mağazasını açtı. Bu kapsamda arama motorlarında, "TOGG mağazası nerede, hangi il ve ilçelerde var?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOGG mağazası nerede, hangi il ve ilçelerde var?

    TOGG'un İstanbul mağazası hakkında aramalar hız kazandı. Yerli otomobil için ilk deneyim ve teslimat noktası açıldı. Peki, TOGG İstanbul mağazası nerede, hangi ilçede? TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? TOGG servisi nerede, hangi illerde var? İşte merak edilenler!

    Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.

    TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

    TOGG mağazası saat sabah 8.00'de açılıp akşam 19.00'da kapanıyor.

        ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

        Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

        Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.

        DENEYİM MERKEZLERİ

        İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
        İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
        Bursa, Togg Gemlik Tesisi
        Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
        Ankara, Çankaya
        Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

        TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ

        Antalya
        Bursa, Togg Gemlik Tesisi
        Bursa
        İstanbul, Ümraniye
        Kayseri, Kocasinan
        Samsun, İlkadım

        TOGG SERVİS NOKTALARI

        Adana, Yüreğir
        Ankara, Çankaya
        Ankara, Etimesgut
        Antalya, Kepez
        Antalya, Muratpaşa
        Balıkesir, Bandırma
        Bursa, Togg Gemlik Tesisi
        Bursa, Nilüfer
        Çorum, Merkez
        Diyarbakır, Bağlar
        Erzurum
        Eskişehir, Odunpazarı
        Gaziantep, Şehitkamil
        İstanbul, Avcılar
        İstanbul, Üsküdar
        İstanbul, Zeytinburnu
        İstanbul
        İzmir, Bornova
        İzmir, Çiğli
        Kayseri
        Kocaeli, Gebze
        Samsun
        Şanlıurfa, Haliliye
        Trabzon, Ortahisar

            Togg teslimat noktaları
            Adana, Yüreğir
            Ankara, Çankaya
            Antalya, Kepez
            Bursa, Togg Gemlik Tesisi
            Diyarbakır, Bağlar
            Erzurum
            İstanbul, Zeytinburnu
            İstanbul
            İzmir, Bornova
            Kayseri
            Samsun
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            Haberler Ekonomi TOGG İstanbul mağazası nerede, hangi ilçede? TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? TOGG servisi nerede, hangi illerde var?
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