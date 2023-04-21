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    • Ekonomi
    • 21.04.2023 22:57
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    • 21.04.2023 22:57
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    Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? TORBA YASA MADDELERİ! Bağkur primi 5000 güne düşecek mi? Sicil affı, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası...

    Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi sorusu vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Bağkurluların, diğer gruplar ile primin eşitlenmesi için beklentileri devam ediyor. BMM Başkanlığı'na sunulan 2. torba yasa teklifinde emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular bulunuyor. Bu nedenle torba yasada beklenen maddelerin yer alıp almadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Bağkur primi 5.000 güne düşecek mi? Sicil affı gelecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi?

    EYT düzenlemesinde 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınırken emeklilik hakkı elde edemeyen Bağkurlular prim gün sayısının düşürülerek eşitlenmesini talep ediyor. İşte tüm detaylar...

    BAĞKUR PRİMİ 5000 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

    Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Prim gün sayısı eşitlenirse 7200 prim günüyle emekli olmak mümkün olacak. 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağı belirtilmişti.

    KÜÇÜK ESNAFA ÖNCELİK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Bu modelde öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı küçük esnafların daha erken olması amaçlanacak.

        18 MADDELİK TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU!

        Geçici işçiye kadro, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artışı düzenlemelerin de yer aldığı 2. torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni torba yasa düzenlemesinin, yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

        TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

        18 maddelik torba yasa teklifi ile Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatlarına fiile katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

        STAJ MAĞDURLARI DETAYI

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti.

        Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." dedi.

            2. TORBA YASADA EYT'LİYE STAJ SİGORTASI, 5000 PRİM GÜN SAYISI VE 3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLİK KONULARI VAR MI?

            Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor.
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            Haberler Ekonomi Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? TORBA YASA MADDELERİ! Bağkur primi 5000 güne düşecek mi? Sicil affı, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası...
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