Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? TORBA YASA MADDELERİ! Bağkur primi 5000 güne düşecek mi? Sicil affı, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası...

EYT düzenlemesinde 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınırken emeklilik hakkı elde edemeyen Bağkurlular prim gün sayısının düşürülerek eşitlenmesini talep ediyor. İşte tüm detaylar...
BAĞKUR PRİMİ 5000 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Prim gün sayısı eşitlenirse 7200 prim günüyle emekli olmak mümkün olacak. 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağı belirtilmişti.
KÜÇÜK ESNAFA ÖNCELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Bu modelde öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı küçük esnafların daha erken olması amaçlanacak.