Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının arkasından Bağ-Kurlu esnaf için de bir emeklilik düzenlemesi geliyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi? Bağkur prim eşitleme ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Bayram açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu çalışmanın temeli daha önceye dayanıyor. EYT yasası çıkmadan önce sayın Cumhurbaşkanı buna dair bir bilgilendirme yapmıştı. 'Biz bütün emeklilik kollarını kapsayan geniş bir düzenlemeyi hayata sokacağız' demişti.
'EMEKLİ SANDIĞI'NDA İNDİRİM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Bu aslında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nın birleştirilmesi niteliğinde olabilir. Emekli Sandığı'nı ayırmak lazım. Kesintisiz bir çalışmayı öngörüyor. 25 yıllık bir çalışma. Emeklilik Sandığı'nda Bağ-Kur ve SSK'daki gibi çalışmaya devam etmeme gibi bir durum yok. Kesintisiz bir çalışma hayatıdır. O nedenle Emekli Sandığı'nda 9 bin günden indirim olacağını düşünmüyorum. Asıl sorun SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitsizliği.
'BAĞ-KUR'LULAR 5 YIL DAHA FAZLA ÇALIŞARAK EMEKLİ OLABİLİYOR'
Burada SSK'lılar 7200 prim günü sayısında kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Bağ-Kur'lular 9 bin günde yani 5 yıl daha fazla çalışarak, prim yatırarak emekli olabiliyor.
Bağ-Kur'u ayırmak lazım. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açıklamasında var. Burada küçük bir esnaf da bir Bağ-Kur'lu veya iş yeri sahibi olanlar da Bağ-Kur'lu. Bir terziyi ele alalım. Terzinin Bağ-Kur primi daha fazla. Yanında çalışan kalfanın SSK primi daha az. Ama kalfa daha erken emekli olabiliyor.