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    • Ekonomi
    • 20.04.2023 08:02
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    • 20.04.2023 08:02
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    2023 Nisan halka arz olacak şirketler! TARKM, EFOR, BIGCH, EUPWR, CVKMD... Peş peşe duyuruldu! HALKA ARZ TAKVİMİ!

    Nisan ayında halka arz olacak şirketler merak edilen konuların başında geliyor. Borsada işlem gören şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıyor. Talep toplamaya çıkan şirketlere başvuru yapmak ve hisse almak isteyen vatandaşlar halka arz takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, halka arz yapacak şirketler hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    HALKA ARZ TAKVİMİ! 2023 Nisan halka arz olacak şirketler! Peş peşe duyuruldu!

    Nisan ayında halka arz olacak şirketler merak edilen konuların başında geliyor. Borsada işlem gören şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıyor. Talep toplamaya çıkan şirketlere başvuru yapmak ve hisse almak isteyen vatandaşlar halka arz takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, halka arz yapacak şirketler hangileri? İşte detaylar...

    TASLAK HALKA ARZLAR

    Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

    Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

    EFOR
    Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

    TARKM
    Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

    Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

    Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

    MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

    Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

    KALES
    Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

    BIGCH
    (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

    HALKA ARZ TAKVİMİ 2023

    EUPWR
    Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
    12-13-14 Nisan 2023

    CVKMD
    Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
    6-7 Nisan 2023

        KOPOL
        Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.
        5-6-7 Nisan 2023

        EKSUN
        Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
        15-16-17 Mart 2023

        AKFYE
        Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
        8-9-10 Mart 2023

        GOKNR
        Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.
        1-2-3 Mart 2023

        BVSAN
        Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
        26-27-30 Ocak 2023

        MACKO
        Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
        19-20 Ocak 2023

            ASTOR
            Astor Enerji A.Ş.
            11-12-13 Ocak 2023

            TNZTP
            Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
            5-6 Ocak 2023

            SOKE
            Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
            4-5-6 Ocak 2023

            SDTTR
            Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
            28-29 Aralık 2022

            ONCSM
            Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.
            28-29 Aralık 2022

            EYGYO
            Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
            22-23 Aralık 2022

                TERA
                Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                15-16 Aralık 2022

                AHGAZ
                Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
                14-15-16 Aralık 2022

                BRKVY
                Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
                8-9 Aralık 2022

                PLTUR
                Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
                8-9 Aralık 2022

                OZSUB
                Özsu Balık Üretim A.Ş.
                22-23 Kasım 2022

                SNICA
                Sanica Isı Sanayi A.Ş.
                15-16-17-18 Kasım 2022
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                Haberler Ekonomi 2023 Nisan halka arz olacak şirketler! TARKM, EFOR, BIGCH, EUPWR, CVKMD... Peş peşe duyuruldu! HALKA ARZ TAKVİMİ!
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